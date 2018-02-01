Yardımcı doçentlik kalkıyor

Uzun zamandır beklenen düzenleme Yükseköğretim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle gerçekleşecek.

Teklif AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla yenilenerek Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, yardımcı doçentliğin yerini, doktor öğretim görevlisi kadrosu alacak.

Akademik yükselme ve atamalarda, üniversitelerin daha etkin karar almalarının yolu açılacak.

Akademik yükseltme şartlarını üniversiteler belirleyecek

Teklif yasalaşırsa, akademik yükseltme şartlarını üniversiteler kendileri belirleyecek.

Bu düzenlemeyle aynı zamanda doçentlik süreci hızlanacak ve yaşanan mağduriyetler engellenecek.

Düzenleme ile yükseköğretim kurumlarının daha rekabetçi ve özerk bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Doktoralı öğretim yardımcılarına ders verme imkanı sağlanacak.

Üniversitelerin öğretim üyesi sıkıntısı giderilecek

Öğretim üyesi temininde güçlük çekilen yükseköğretim kurumlarında ders verebilecek öğretim elemanları artırılacak.

Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversitelerin öğretim üyesi sıkıntısı giderilmiş olacak.

Teklifle, doktor öğretim görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi de amaçlanıyor.

Ayrıca teklif, diğer resmi eğitim kurumlarındaki yardımcı doçentlik unvanıyla ilgili teknik düzenlemeler içeriyor

Kaynak: TRT Haber