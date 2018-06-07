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Yaralıya ilk müdahaleyi milletvekili adayı yaptı

Ordu Fatsa'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişiye ilk müdahaleyi AK Parti Milletvekili adayı doktor Şener Yediyıldız yaptı.

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Seçim çalışmalarını Fatsa'da sürdüren AK Parti Ordu 1. sıra milletvekili adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Bolaman Mahallesi mevkinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayayı fark etti.

Otomobilini durduran Yediyıldız, asfalt üzerinde yatan yaralının yanına gitti. Kendisinin doktor olduğunu söyleyen Yediyıldız, konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı vatandaşa moral verdi.

Yediyıldız, yaralının sağlık ekipleri gelen kadar başından ayrılmadı.

Adının Mehmet Uçar olduğu öğrenilen yaralı bir süre sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik Kazası, ordu, fatsa, AK Parti Milletvekili adayı doktor Şener Yediyıldı
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