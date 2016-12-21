Yaralılardan 9'u daha taburcu oldu

Saldırının ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralı askerlerden tedavileri tamamlanan 9'u ile taburcu edilenlerin sayısı 30'a ulaşmış oldu.

Otobüs şoförü ile 24 askerin tedavileri sürüyor.

Öte yandan, Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da "17 Aralık günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 25'inin tedavisi devam etmektedir. Kayserili vatandaşlarımızdan 'Şehit, yaralı yakınlarının yemek, barınma gibi hususlarda hizmetlerindeyiz' diye müracaatlar oldu. Bu anlamda tüm Kayserililere teşekkür eder, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. AA