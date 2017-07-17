  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik yetişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde, av tüfeğiyle yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik yetişti

Yaralı vatandaşın imdadına Mehmetçik yetişti
Siirt'in Şirvan ilçesinde, av tüfeğiyle yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şirvan'a bağlı Maden köyünde yaşayan Medeni Erol, ailesiyle koyun otlatmak için arazide bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle yaralandı.

Valiliğe yapılan talep üzerine, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait bir askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık ekibi görevlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Erol helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erol'un ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: yaralı vatandaş, mehmetçik, sıhhiye, yardım, helikopter
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