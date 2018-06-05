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Yaralı halde 30 kilometre araç sürdü

Adana'da, bıçaklı kavgada 3 yerinden yaralanan kişi hastaneye gitmek için 30 kilometre araç kullandı. Yaralı, polis tarafından durdurularak ambulansla hastaneye götürüldü.

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Yaralı halde 30 kilometre araç sürdü

Adana'da otomobilin sürücüsünün Yüreğir ilçesinde uygulama noktasındaki polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymaması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Karataş Caddesi'nde önlem alan ekipler, bir süre kaçmaya devam eden sürücünün kullandığı aracı Yamaçlı Mahallesi civarında durdurdu.

Otomobildeki şüphelileri kontrol eden ekipler, sürücü Özkan Genç'in kente 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'ndeki bir kavgada 3 yerinden bıçaklandığını ve 3 aylık hamile eşiyle hastaneye gitmeye çalıştığını tespit etti.

Yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti

Sürücünün kan kaybetmeye devam etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya müdahale eden ekipler, sırtında iki, bacağında ise bir bıçak yarası olduğu belirlenen Genç'i Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bıçaklı kavganın jandarma bölgesinde yaşandığını tespit eden ekipler, durumu ilgililere iletti. Bunun üzerine kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana
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