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Yaralı güvenlik korucusu hastanede şehit oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaralanan güvenlik korucusu Bartev, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Yaralı güvenlik korucusu hastanede şehit oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Murat Bartev, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Silvan ilçesinde 7 Ekim'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Bartev, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Bartev, ilçeye bağlı Onbaşılar Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Silvan'ın Dağcılar köyü mülki sınırları yakınlarında, 7 Ekim'de jandarma komando timleri ile operasyon icra eden güvenlik korucusu İhsan Gür'ün, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıya temas etmesi sonucu patlama meydana gelmiş, patlamada, güvenlik korucuları İhsan Gür ve Cevat Bilgiç olay yerinde şehit olmuş, Bartev yaralanmıştı. 

Etiketler: Diyarbakır, silvan, PKK, murat bartev, güvenlik korucusu
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