Yaralı er hastanede şehit oldu

Şemdinli'nin Topraklı Tepe Bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanan sözleşmeli er Ersin Özyurt, helikopterle kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine getirilen şehit Özyurt için İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesinde tören düzenlendi.
Şehit askerin cenazesi, namaz sonrası Murat köyüne bağlı Alak Mezrası'nda toprağa verildi.
Törene Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ile Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi de katıldı.