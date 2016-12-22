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Yaralanan komandolar ilk müdahaleyi kendileri yapmış

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan bazı askerlerin, komando eğitiminde öğrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk müdahaleyi yaptıkları ortaya çıktı.

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Yaralanan komandolar ilk müdahaleyi kendileri yapmış

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, 14 askerin şehit olduğu 17 Aralık'taki terör saldırısında yaralanan askerlerden bazılarının olay yerinde yaralarına ilk yardım uyguladığını söyledi.

Özcan, yaralı askerlerin, komando eğitimi sırasında öğrendikleri ilk yardım bilgilerini kendilerinde tatbik ettiklerine şahit olduklarını aktararak "Askerlerin çoğu komando eğitimi aldıkları için ilk müdahaleyi kendileri yapmış. Patlamadan hemen sonra durumları biraz daha iyi olanlar, kemerlerini çıkarıp yaralarını sarmış. Bu, çok ciddi kan kayıplarını önlemiş. Hayatta kalma ihtimallerini ciddi oranda artırmış." dedi.

"Parmağım kesilirse askerlik yapamam"

Yaralı askerlerden birinin, ayağındaki yaraya müdahale eden sağlık ekiplerine söyledikleri karşısında duygulandığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Durumu çok da iyi olmayan bir askerimiz, ayak baş parmağındaki sıkıntıdan dolayı parmağının kesileceğini düşünüp, 'Benim parmağımı kesmeyin. Parmağımı keserseniz beni çürüğe ayırırlar ve tekrar askerlik yapamam' demiş. Bu durum karşısında çok duygulandık ve aynı zamanda gururlandık. Biz, böyle birlik olduğumuz sürece inşallah bu hainler emellerine ulaşamayacaktır." 

Etiketler: terör saldırısı, kayseri saldırısı, kayseri patlama
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