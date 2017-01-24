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Yankesicilik, dolandırıcılık ve oto hırsızlığında azalma

İstanbul'da geçen yıl meydana gelen yankesicilik, dolandırıcılık ve oto hırsızlığı olayları, 2015'e göre azalma gösterdi.

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Yankesicilik, dolandırıcılık ve oto hırsızlığında azalma

İstanbul'da, kent genelinde 2015 yılında 10 bin 731 yankesicilik, 5 bin 745 dolandırıcılık ve 5 bin 605 oto hırsızlığı meydana geldi. Bu suçlarda, 2016 yılında önemli ölçüde düşüş yaşandığı görüldü. Buna göre, geçen yıl 8 bin 573 yankesicilik, 4 bin 713 dolandırıcılık, 5 bin 163 oto hırsızlığı olayı yaşandı. Böylece bir önceki yıla göre, kentte yankesicilik yüzde 20,11, dolandırıcılık yüzde 17,96, oto hırsızlığı ise yüzde 7,94 azalmış oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2015'te yankesicilikten bin 868, dolandırıcılıktan 5 bin 35, oto hırsızlığından 2 bin 298, 2016'da ise yankesicilikten bin 342, dolandırıcılıktan 3 bin 445, oto hırsızlığından bin 451 şüpheli gözaltına alındı.

Son yılların en önemli oto hırsızlığı operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran 2016'da, oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen Ferhat G. liderliğindeki suç örgütüne yönelik son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mersin, Bilecik, Giresun ve Hatay'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. AA

Etiketler: İstanbul, oto hırsızlığı, dolandırıcılık
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