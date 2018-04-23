Yangınlarda hayat kurtaran temel bilgiler

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangın, yüksek katlı binalarda yaşayanların yangın riskine ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da gündeme getirdi.

Kurumlarda, şirketlerde, okullarda zaman zaman yapılan tatbikatlarla yangın konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılsa da çeşitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak için alternatif yolların da bilinmesi gerektiğini gösterdi.

Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Asansör kesinlikle kullanılmamalı

Yüksek katlı binalar her ne kadar yangına karşı güvenli inşa edilse de kullanıcıların eşyaları ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarının yangına neden olabiliyor.

Yangın evde başlamışsa bu durumda evin güvenli şekilde terk edilmesi için sadece birkaç dakika var. Bu nedenle evde bulunan herkesin acil durumda nasıl dışarı çıkacağını bilmesi hayat kurtarıcı bilgiler arasında.

İlk müdahalenin başarısız olması durumunda konuttan ayrılmadan önce dairenin gaz ve elektrik tesisatının kapatıldığından emin olunmalı. İtfaiye ve bina görevlilerine haber verildikten sonra diğer katlardaki daire sakinleri de durumdan haberdar edilmeli.

Yangın esnasında veya tehlikesinde asansörler kesinlikle kullanılmamalı. Ayrıca alevler büyürken evden kıymetli eşyaların kurtarılma çabası da kaçma şansını azaltıyor.

Evlerde yangın söndürücü bulundurulmalı

Özellikle çöp toplama-saklama odaları, elektrik tesisatı ve tesisata aşırı yüklenmeler, tesisata yetkisiz müdahaleler, mutfakta kullanılan ocak, tüpgaz tesisatından kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olmak hayati önem taşıyor.

Bu sebeple her evde mutlaka portatif bir yangın söndürücü bulundurulmalı. Yatak içinde sigara içilmemeli, her ihtimale karşın izmaritleri suyla söndürmekte fayda var. Elektrikli cihazların kullanımı da yangın konusunda büyük öneme sahip. Elektrikli aletler kullanım süresi dışında kullanılmamalı, prizle bağlantılı olmamalı. Evde duman, su ve gaz dedektörleri olmalı. Dedektörlerin aktif ve çalışabilir durumda olduğundan emin olunmalı.

"Kapınızı ıslatın"

Bazı durumlarda yangın alarm sistemi çalışmayabiliyor. Çok katlı bir binada yaşarken benzeri bir olayla karşılaşan ve alt katlarda bir yangının büyüdüğünü son anda fark eden bir kişi ilk olarak paniklemeden durum muhakemesi yapması gerek. Öncelikle, yangının hangi katta olduğu ve çıkış kapısında alevlerin olup olmadığı kontrol edilmeli.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Erhan Bakırcı yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

"Daire kapınızın kolu, kapı yüzeyi sıcak ise yangının kapınıza geldiğini anlamalıyız. Kapıyı açmamak, kapıyı ıslatmak bu noktada yangının yaşam alanımıza girmesini bir müddet engelleyecektir. Buna rağmen duman içinden kaçmak zorunda kalınırsa zeminden sürünerek duman katmanını geçmek ve acil çıkış yolu ile binayı terk edip toplanma alanına gitmek mümkün olabilir. Bu noktada, üzerimizdeki elbiselerin ortam ısısı ile yanmaması önemlidir. Bu nedenle mümkün ise elbiselerimizi ıslatarak rotamızı takip etmek, duman solumamamız için ıslak havlu ile burnumuzu kapatmamız gerekebilir."

Her kabı suyla doldurun

Acil çıkışı kullanılamayacak durumdaysa, sakin olmak çok önemli. Yangından en az etkilenen veya etkilenmesi muhtemel bir daireye girmek gerekiyor. Banyo küvetine kadar evdeki bütün kapları suyla doldurmak gerek. İftaiye ekipleri gelene kadar bu şekilde destek sağlanabilir.

Evde, varsa, alevlerin yayılmasına neden olan vantilatör gibi eşyalar kapatılmalı. Evdeki en az tehlikeli odaya geçilmeli ve odanın kapısını kapatıp, kapı altlarına, yanlarına, halı, kilim, yastık, yorgan gibi malzemeler konulmalı. Bu yolla odanın içerisine hava girişi minimuma düşürülüyor. Eğer duman odanın içine girmeye başlarsa, kapı altlarını kapatmak için kullanılan eşyalar ıslatılmalı.

Pencereden beyaz bez parçası sallayın

Gerekli tedbirleri aldıktan sonra kurtarılmayı beklerken pencereden beyaz bir bez parçası sallamak, itfaiyecilerin dikkatini yangının olduğu tarafa yöneltmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA