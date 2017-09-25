Yangınlara 'söndürülmeyen sigaralar' sebep oldu

İstanbul'da, sekiz ayda 17 bin 600 yangın meydana geldi. Yangınların çıkış nedenleri arasında sigara ilk sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ağustos ayı sonuna kadar kent genelinde itfaiyenin alanına giren 42 bin 490 olaydan, 17 bin 600'ünü yangınlar oluşturdu.

Yangınlardan 11 bin 861'i, konut, iş yeri ve araçlarda meydana gelirken, 5 bin 739'u da otluk, çöplük, ormanlık ve metruk alanlarda çıktı.

En fazla yangın sigaradan kaynaklı

İstanbul'da, 2012-2017 yıllarında çıkan 149 bin 198 yangından 62 bin 452'si sigara izmaritinden kaynaklandı. 32 bin 497 yangın da elektrik kontağından çıktı.

Verilere göre bu yıl da kentteki yangınların çıkış nedenleri arasında sigara, ilk sırada yer aldı.

Yangınlardan 6 bin 2'si, söndürülmeden atılan ya da yanık halde unutulan sigara izmaritinden kaynaklandı. 4 bin 273 yangın da elektrik kontağından çıktı.

Yangınlardan bin 480'inin nedeni tespit edilemezken, 360'ının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlendi. Ütü, ocak ve elektrikli ev aletlerinden kaynaklı 806, çocukların ateşle oynaması sonucu ise 598 yangın meydana geldi.

Kentte en fazla yangın ise sırasıyla temmuz, ağustos ve haziran aylarında çıktı. Temmuzda 3 bin 99 yangın vakası kayıtlara geçti. Yangınlar en fazla 12.00-18.00 saatlerinde meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerlerine varış süreleri 6 yılda kısaldı. 2012'de yangına ortalama varış süresi 6 dakika 5 saniye iken, bu süre 2016'de 5 dakika 46 saniye, bu yıl ise 5 dakika 25 saniyeye geriledi.

Diğer itfaiye olayları

İtfaiye ekipleri yangının yanı sıra sekiz ayda, 961 trafik kazası, bin 332 sel-su baskını, 12 bin 587 can kurtarma gibi olaylara müdahale ederken, 4 bin 935 güvenlik tedbiri ile 5 bin 75 diğer itfaiye çıkışı gerçekleştirdi.

Bunların yanı sıra İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acil Yardım Hizmetleri kapsamındaki 43 bin 768 ambulans çıkışı da İstanbul itfaiye ekiplerinin çalışmaları arasında yer aldı. Ambulans çıkışları ise medikal olay, trafik kazası, yangın, intihar, boğulma, iş kazası, yaralanma ve sağlık tedbirleri gibi acil tıbbi müdahale gerektiren olaylardan kaynaklandı.

İstanbul İtfaiyesi hakkında

2017 Ağustos ayı itibarıyla 3 bin 612'si itfaiyeci, toplam 3 bin 970 çalışanı olan İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32'si grup, 62'si müfreze olmak üzere toplam 94 itfaiye istasyonu var.

Öte yandan kentte 26 gönüllü istasyon da bulunuyor. Gönüllü istasyonlarda ise 370 gönüllü itfaiyeci görev yapıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı 851 araçla hizmet veriyor. Bu araçlardan 411'i söndürme ve kurtarma aracı, 265'i destek, 96'sı merdiven, 33'ü çok fonksiyonlu robotik müdahale, 2'si de tehlikeli maddelere müdahale aracı olarak kullanılıyor.

Ayrıca başkanlığa bağlı ve tümü itfaiye istasyonları içinde olmak üzere 30 ambulans bekleme noktası ile 44 ambulans mevcut.

Öte yandan, farkındalık artırma çalışmaları kapsamında ve itfaiye olaylara ilişkin İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından her yıl bazı eğitimler de veriliyor. Bu yıl söz konusu dönemde 545 bin 696 kişiye eğitim verildi.