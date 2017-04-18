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Yangından pencereden atlayarak kurtuldu

Zonguldak'ta, çıkan yangında alevler nedeniyle kapıya ulaşamayan genç, üçüncü kattaki evinin penceresinden atladı.

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Yangından pencereden atlayarak kurtuldu

Zonguldak'ta, çıkan yangında üçüncü kattaki evinin penceresinden atlayan kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Sarı Toprak Sokak'ta, üç katlı binanın en üst katında yaşayan Resul Akbıyık'ın (21) dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine kapıya ulaşamayan Akbıyık, yatağının başucundaki cep telefonunu alarak 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden atladı. Olaydan yara almadan kurtulan Akbıyık, hemen cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, ev kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine vatandaşlar ayran ikram etti.

Etiketler: zonguldak, yangın
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