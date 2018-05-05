  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 şehit, 1 yaralı

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 şehit, 1 yaralı

Bolu'da, yangına giden itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 1 itfaiye personeli şehit oldu, 1 itfaiyeci yaralandı.

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Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 1 şehit, 1 yaralı

Bolu'ya bağlı Tekke Işıklar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, Murat Gülen, Hasan Öztürk, Hamdi Güden ve İbrahim Yılmaz'a ait evler ile ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangına müdahale için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracı köye yaklaşık 4 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araçtaki Erhan Yazgan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Aykut Kabakcıoğlu ise olay yerine gelen UMKE ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürüldü.

Uçurumdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kabakcıoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen diğer itfaiyeciler de mesai arkadaşlarından birinin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana gelen yangına, Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyerek, "Yangında 4 evimiz hasar gördü. Bunun yanında yangına gelmek için yola çıkan Bolu Belediyesine ait itfaiye aracımız da kaza yaptı." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, şehit, itfaiye, Bolu
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