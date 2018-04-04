Yangın İhbar Sistemi ile yangınlara anında müdahale edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan "Yangın İhbar Sistemi" ilk etapta vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, büyük binalar, eğlence mekanları ve kapalı spor salonlarıyla entegreli hale getirilecek.

Sistem, yangın anındaki duman, ısı, gaz kaçağı ve alevleri algılayarak, erken uyarı sağlayacak. Sistem, yangının çıktığı noktayı anında özel sinyallerle İtfaiye Kontrol Merkezi'ne ulaştırarak, daha hızlı müdahaleye imkan verecek.

AVM'lerde mevcut otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kontrolü de sağlayarak, bu mekanlarda bulunan otomatik yangın algılama ve söndürme sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını gösterecek sistem sayesinde bozuk ya da işlevsiz olanlar belirlenerek, çalışır hale getirilecek.

İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, dünyadaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek uygulamayı devreye sokacaklarını, "Yangın İhbar Sistemi"nin devreye girmesiyle, başkentte yangınla mücadelenin daha etkin yapılacağını söyledi.

Sistemin tüm alışveriş merkezlerinde yasal zorunluluk olarak kullanılmaya başlayacağını belirten Sipahi, "Yasal çerçevede AVM yönetimlerinin görevlendireceği özel görevliler de yangın önlemleri konusunda İtfaiye Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışacak" dedi.

Sipahi, sistemin hayata geçmesiyle yangına müdahalede zaman kaybının önleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Yangın anında vatandaşların paniklemesi veya nasıl olsa itfaiyeye haber verilmiştir düşüncesi, yangın haberlerinin itfaiye merkezine ulaşmasını geciktiriyor. Haberin itfaiye merkezine geç ulaşması da yangınla mücadeleyi olumsuz yönde etkiliyor. Bu da can ve mal güvenliği için tehdit oluşturuyor. Yangın İhbar Sistemi, yangının yeri, hatta çıkış noktasını ayrıntılı gösteren sinyalleriyle, hedef noktanın belirlenmesini sağlıyor. Sinyaller alınır alınmaz, başkentin 45 noktasında bulunan itfaiye istasyonlarında hazır bekleyen ekiplerimizden yangın mahalline en yakın noktadaki ekibimizin müdahalesiyle zaman kaybı önlenerek, yangının en az hasarla atlatılması sağlanacak. Altyapısı hazır ve sisteme en kısa sürede geçilecek."

Kaynak: AA