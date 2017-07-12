  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

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Yanan evini gözyaşları içinde izledi

Sivas'ta bir apartmanda çıkan yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

Ece Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uzun süren çalışma sonucu apartmanın terasındaki yangını söndürdü.

Bu arada yanan evin sahiplerinden olduğu öğrenilen bir kişi, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları arasında izledi. Ağlayan genci yakınları teselli etmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Etiketler: Sivas, yangın, itfaiye
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