Yalova'da yük asansörü düştü: 2 ölü

Yalova'da bir iş yerinde yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde elektrik malzemesi satışı yapılan bir iş yerinin deposuna malzeme indirildiği sırada halatının kopması sonucu yük asansörü düştü.

Asansörle zemin arasında sıkışan işçiler Turgut Köse ve Nurol Varol, hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, sıkışarak yaşamını yitiren 2 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA