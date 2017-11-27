  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Yalova'da yük asansörü düştü: 2 ölü

Yalova'da yük asansörü düştü: 2 ölü

Yalova'da bir iş yerinin yük asansörünün halatı koptu. Kazada asansör ile zemin arasında sıkışan iki işçi hayatını kaybetti.

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Yalovada yük asansörü düştü: 2 ölü

Yalova'da bir iş yerinde yük asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde elektrik malzemesi satışı yapılan bir iş yerinin deposuna malzeme indirildiği sırada halatının kopması sonucu yük asansörü düştü.

Asansörle zemin arasında sıkışan işçiler Turgut Köse ve Nurol Varol, hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, sıkışarak yaşamını yitiren 2 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Kaynak: AA 

Etiketler: yük asansörü, Yalova, işçi kazası
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