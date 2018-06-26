Yalova'da uyuşturucuyla mücadele: 7 tutuklama

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde son düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyonlarda, 100 adet uyuşturucu hap, 12,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 40,5 gram metamfetamin, 1,6 gram toz esrar, 2,05 gram kubar esrar, 0,78 gram eroin, 1,56 gram kokain ve 2 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Öte yandan, operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 31 kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA