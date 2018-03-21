  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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Yalovada uyuşturucu operasyonu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11,37 gram kubar esrar, 33,5 gram sentetik kannabinoid, 29 adet ecstasy hap, 23,29 gram metamfetamin, 13,03 gram skunk ile 2 hassas terazi, kurusıkıdan çevrilme 7,65 mm çapında tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i ise salıverildi.

"Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla da 45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yalova, uyuşturucu, operasyon
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