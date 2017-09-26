Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Ö.C'yi takibe aldı.

Şüphelinin Harmanlar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, Ö.C'nin üzerinde 6,8 gram ve T.A.K'de bir miktar sentetik cannabinoid, Ö.Ş'de ise 2,6 gram esrar ele geçirdi. Evde yapılan aramada 9 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımı için düzenek bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.C. nöbetçi mahkemece tutuklandı, Ö.Ş. ve T.A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.