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Yalova'da telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Yalova'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Yalovada telefonla dolandırıcılığa tutuklama

Kendisini polis olarak tanıtan İbrahim H.T, Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Gülseren O'yu telefonla arayarak, İstanbul'daki kuyumcu soygununda olay yerinde kimliğinin bulunduğunu, çalınanlarla karşılaştırılması amacıyla evinde altın ve para olup olmadığını sordu.

Evde para ve altın olmadığı yanıtını alan İbrahim H.T, bu kez de Gülseren O'ya, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasına karıştığını söyledi. Dolandırılmak istendiği anlayan kadın, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı.

Bir süre sonra yeniden arayan dolandırıcı, kadından evini satmasını istedi.

Emlakçı aracılığıyla dolandırıcıyla irtibata geçen polis, evin satışının yapıldığını ve 70 bin lira kaporanın hazır olduğunu belirtti.

İstanbul'dan taksiyle geldiği Çiftlikköy ilçesinde yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Karamürsel ilçesinde gözaltına alınan taksi şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının kendisini getiren taksi şoförüne 650 lira ödediği öğrenildi. AA

Etiketler: Yalova, dolandırıcılık
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