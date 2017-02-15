  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Yalova'da tarihi eser operasyonu

Yalova'da, yol kontrolü sırasında bir minibüste yapılan aramada, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 704 parça tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

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Yalovada tarihi eser operasyonu

Yalova'da, yol kontrolü sırasında bir minibüste yapılan aramada, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 704 parça tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Topçular Feribot İskelesi girişinde H.Y. kontrolündeki minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 4 tabanca, 2 mavzer mekanizması, 4 Osmanlı matarası, 4 top mermisi, 2 Osmanlı süngüsü, 1 Fransız süngüsü, 7 el bombası, 5 at nalı, 106 Alman mavzer fişeği, 2 askeri tesisat yağdanlığı, 4 aydınlatma fişeği, 1 kaşık, 1 çatal, 1 cezve, 1 tarak, 2 ustura, 6 kemer tokası, 1 asma kilit, 1 köstekli saat, 2 Osmanlı parası, 3 kürek ve 544 adet muhtelif çeşitli çap ve ebatlarda fişek olmak üzere toplam 704 parça tarihi eser niteliğinde malzemeye el konuldu.

Minibüs sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. 

Etiketler: Yalova, 704 parça tarihi eser niteliğinde malzeme
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