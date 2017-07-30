Yalova'da otomobil plaja düştü

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra halk plajına düşerek ters döndü.
Alınan bilgiye göre, Vahit Karabul'un (74) kullandığı 34 KT 2328 plakalı otomobil, Kanarya Mahallesi'nden yokuş aşağı indiği sırada park halindeki bir araca çaptıktan sonra demir korkulukları aşarak Esenköy Halk Plajı'na düştü.
Devrilen araçta bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan sürücü Karabul, çevredekilerce otomobilden çıkarıldı.
Kaza sırasında otomobilin düştüğü kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.