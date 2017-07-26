  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Örgütün il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 22 kişi gözaltına alındı.

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Yalovada FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 zanlı gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün il yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve vergi dairesi çalışanının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Etiketler: Yalova, gözaltı, fetö
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