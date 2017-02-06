Yalova'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluların ikamet ettiği bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kimlik bilgileri ile sığınmacı veya ikamet izin evrakı kontrol edilen 267 yabancı uyrukludan 13'ünü gözaltına aldı, 67'sini ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.