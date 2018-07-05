Yalova'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gece saatlerinde kentte operasyon yürütüldü.

Yalova'da ikamet eden şahısların, çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlar kurarak, bu şahıslara yardım-yataklık edip örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

Ayrıca "ibadethane" adı altında bazı adreslerde sohbet ve sözde dini eğitim toplantıları yaptıkları, terör örgütleriyle iltisaklı olabilecek yabancı şahısları barındırdıkları tespit edilen 11 şahsa ve örgüte ait sözde ibadethane olarak kullanılan 2 adrese operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu 9 Türk, 1 Azerbaycan ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere 11 kişi yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ile örgüte ait flama ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak: DHA