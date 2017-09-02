Yalova'da bayram tatili yoğunluğu

Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası'na sahip Teşvikiye beldesine Arap turistler de ilgi gösteriyor.

Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan, turist yoğunluğunun ilçedeki esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Meydan, beldelerinde gezilecek çok yer olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlçeye gelenler Kent Ormanı'ndaki şelaleyi ve dinlenme alanlarını ziyaret ediyor. Günübirlik gelenler de var burada kalanlar da var. Şehir ormanı 2005 yılında oluşturuldu. Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt'ten Arap turistler geliyor. Termalde konaklıyorlar gezmeye de buraya geliyorlar. Kent ormanını ziyaret edenler, ıhlamur, kestane, meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarıyla bezenmiş ormanın yanı sıra bölgede bulunan Büyük Dipsiz Göl, Küçük Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası'nı gezme imkanı buluyor."

"Oksijeni bol ormanın içinde huzur buluyorlar"

Bölgeyi her kesimden insanın tercih ettiğini dile getiren Meydan, şöyle devam etti:

"Trekking grupları, motosikletli guruplar, kamp için buraya geliyorlar. Bunların dışında günü birlik şehir merkezinden de gelenler var. Burada oksijeni bol, havası bol, ormanın içinde huzur buluyorlar. Buradaki çifte şelaleler dışında 2-3 büyük şelalemiz daha var. Vatandaşlar burada huzurlu ve güvenli bir şekilde geziyorlar. Kent ormanında işletmeler de mevcut. Bir yaşam alanı oluştu burada. Elektrik de var bu bölgeyi ziyarete gelenler gece geç saatlere kadar oturuyor. Bayram süresince yaklaşık 15-20 bin kişi buraya ziyarete gelir diye tahmin ediyoruz."

İşletmeciler yoğunluktan memnun

İşletmeci Faruk Arslan da ilçeye özellikle İstanbul, Ankara İzmir ve Kocaeli'nden tatilcilerin geldiğini söyledi.

Hafta sonu daha yoğun olduğunu belirten Arslan, "Şelalemiz güzel. Arap ülkelerinden de gelenler ver. İngiltere'den az da olsa gelen oluyor ama yabancı turist olarak Araplar daha yoğun bir şekilde geliyor." diye konuştu.

İşletmeci Ünal Demir de sezonun iyi geçtiğini ifade ederek, "Dışarıdan gelen Arap turistlerimiz buraya çok ilgi gösteriyorlar. Doğasını şelaleyi çok beğeniyorlar." dedi.

Tatil için İstanbul'dan ilçeye gelen Sebahattin Kılıç da arkadaşlarının tavsiyesiyle buraya geldiğini kaydederek, "Gayet güzel, çok da bozulmamış, koruyabilmişler. Açıkçası beğendik ortam güzel. Şelale muhteşemdi o soğuk suya giren arkadaşlara imrendim, imkanım olsa girmek isterdim ama bayağı keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Ece Öztürk de İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Bence mükemmel doğa harikası bir yer. Gezip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi kesinlikle. İstanbul gibi bir şehirde yaşayanların böyle doğa harikasına ihtiyaçları var. Ben burayı gezerek çok zevk aldım." şeklinde konuştu.