Yalova-İzmit Karayolu'nda yoğunluk 7 kilometreye ulaştı

Yalova-İzmit Karayolu'nda, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Karayolunun Yalova Devlet Hastanesi mevkisinde asfaltlama çalışması nedeniyle trafikte tıkanıklık yaşandı.

İzmit yönünden gelerek Yalova üzerinden Bursa'ya giden araçlar, Çiftlikköy ilçe girişinde kuyruk oluşturdu. İlçe girişinde başlayan ve Yalova Tonami Köprülü Kavşağı istikametine uzayan kuyruk 7 kilometreye ulaştı.

Yalova-İzmit Karayolu'nu kullanan bazı sürücüler ise asfaltlama çalışmasının bir an önce bitirilmesini istedi.

Yetkililer, çalışma nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.