Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde, 4 Temmuz'da etkili olan kuvvetli yağış ve derelerin taşması sonucu zarar gören Yalova-Çınarcık-Armutlu karayolu trafiğe açıldı.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koru beldesinde kuvvetli yağış nedeniyle yatağında ıslah çalışmaları süren derenin taşması sonucu bazı evlerin alt katlarını, seraları su bastığını ve Yalova-Çınarcık-Armutlu karayolunun trafiğe kapandığını hatırlattı.

Seralar bölgesinde önemli oranda hasar meydana geldiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yağış nedeniyle geçici, servis yolu köprüsü yıkılmıştı. Yalova-Çınarcık-Armutlu yolu yaklaşık 15 gün trafiğe kapalı kaldı. Yaz sezonu olması Çınarcık ve Armutlu'nun önemli bir turizm merkezi olması ve İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla çok yoğun bir trafiğin olduğu bu bölgede geçici olarak Akköy'den verilen yol sıkıntılara neden oluyordu. Acil bir şekilde gerek Karayolları Bölge Müdürlüğü, gerek müteahhit firma ekipleri gerek İl Özel İdaresi ekipleri ve kentteki diğer kamu kurum ve kuruluşların gayretiyle yol dün itibariyle ulaşıma açıldı."

Köprü çalışmasının sürdüğünü de aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

"Yağıştan hasar gören bölge, servis yolu şeklinde açıldı. Köprü çalışması devam ediyor. Köprü çalışmasının da bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bir ay sonra trafik tamamıyla çift şeritli olarak ana yoldan sağlanmış olacak. Şu anda trafik Yalova-Çınarcık-Armutlu istikameti ana yoldan sağlanıyor. Armutlu-Çınarcık-Yalova istikameti ise Koru köprüden sonra Bankacılar Sitesi önünden veriliyor. Zaman zaman burada sıkışıklıklar meydana gelebiliyor. Bazı araç sürücülerinin ters istikamete girmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymamalarından kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Zaman içerisinde bunları aşacağız."

Çiftçi, yolun trafiğe açılmasının çok önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul ve yakın bölgelerden gelen turist ve yazlıkçıların bu merkezlere ulaşması çok önemliydi. Yalova önemli bir çiçek üretim merkezi. Koru da önemli çiçek seralarının olduğu bir yer. Oradaki esnafın da rahatlaması, satışlarını rahat yapabilmesi için bu yolun çift yönlü açılması çok önemliydi."