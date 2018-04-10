Yalıya çarpan gemiye 50 milyon dolarlık haciz

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahipleri, maddi zararlarının karşılanması amacıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı.

Yalının sahipleri H.Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek, hazırladığı ihtiyati tedbir talepli dilekçesini, deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sundu.

Geminin çarptığı yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği ve yüklü miktarda maddi zarar oluştuğu belirtilen dilekçede, yalının yeniden inşasının Anıtlar Kurulu iznine tabi olduğu, inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı, çarpma sonucu yalıdaki antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü ifade edildi.

Dilekçede, davacıların uğradığı zararın teminat altına alınması için, İstanbul liman sahasında bulunan gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edildi.

Hareket etmesine izin verilmeyecek

Talebi değerlendirip kabul eden mahkeme, 50 milyon dolar alacak ile sınırlı olmak üzere 9231377 IMO numaralı Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin ihtiyaten haczine hükmetti. Mahkeme, kararın infazının karar tarihinden itibaren 3 gün içinde mahkemenin yargı çevresi veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesi tarafından yerine getirilmesini de karara bağladı.

Kararı alan avukat Nazlı Selek, İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu. İcra dairesinden alınacak haciz kararıyla birlikte gemi üzerine haciz konulacak.

Avukat Selek, zararın tespitinin henüz mümkün olmadığını ve mahkemenin şimdilik 50 milyon dolarlık tedbir konulmasını takdir ettiğini belirterek, icra müdürlüğünden haciz kararını beklediklerini söyledi. Selek, kararı alır almaz İstanbul Liman Müdürlüğü'ne götüreceklerini, işlemleri süren geminin hareket etmesine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA