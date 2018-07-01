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Yalın ayak oy kullanan yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet

Yılmaz çifti 24 Haziran seçimlerinde 2 kilometrelik yolu yalın ayak yürüyerek, oy vermeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı çifti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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Yalın ayak oy kullanan yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Erdoğandan davet

Kahramanmaraş Andırın'da yaşayan 69 yaşındaki Emine ve 70 yaşındaki Mahmut Yılmaz çifti, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacakları okula yalın ayak yürüyerek gitti. 

Giderken de "4 yıl önce ahdetmiştik, 'Oyumuzu Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a vermek için ayak yalın yollara düşeceğiz' demiştik ve onu yapıyoruz" dediler. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu olay üzerine Mahmut Yılmaz'ı telefonla aradı ve çifti Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. 

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Evimin bahçesindeydim telefonum çaldı. Arayan kişi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aradığını söyledi. Önce inanmadım, 'Mutlaka birisi beni işletiyor' diye düşündüm, sonra Cumhurbaşkanımızın sesini duydum, selamlaştık. 'Yeni hükümet kurulduğunda sizi külliyeye davet edeceğim' dedi. Hala şoktayım. En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı görmekti inşallah bu hayalim gerçeğe dönüşecek. Allah Cumhurbaşkanımızın yokluğunu vermesin, gerekirse buradan da ayak yalın eşimle birlikte Ankara'ya kadar yürürüz."

"Anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum"

Emine Yılmaz ise, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek olduğunu söyledi.

"2 kilometrelik yolu eşimle birlikte ayak yalın giderek çok şükür oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, her zaman mitinglerine gittim, ama bir türlü ulaşamadım. Bizleri makamına davet etmiş. Gerekirse ayak yalın yollara düşüp Ankara'ya gideceğim. Onunla anne oğul gibi kucaklaşmak istiyorum." 

Yılmaz çifti, Ankara'ya gidecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: mahmut yılmaz, Kahramanmaraş, emine yılmaz, 24 haziran seçimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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