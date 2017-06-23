Yalanlarına ölmüş annelerini de alet etmişler

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianamede, Erzurum 109. Topçu Alay Komutanlığında görevli eski Albay Oğuz Çobanbeyli'nin, darbe girişimi gecesi dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile yaptığı telefon görüşmesini, "hasta annesine geçmiş olsun telefonu" ile açıkladığı ancak Çağlar'ın annesinin 4 yıl önce öldüğünün belirlendiği bilgisi yer aldı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanan FETÖ üyesi 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş'ın hazırladığı iddianamede, Çobanbeyli'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi ve sonrası FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen kişilerle yüz yüze ve telefonla irtibat halinde olduğu belirtildi.

İddianamede, Çağlar'ın, darbe teşebbüsü öncesi "Yurtta Sulh Konseyi" isimli cunta tarafından yayımlanan "Sıkıyönetim Bölge Komutanları" isimli belgede sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Çağlar'ın darbe girişiminin olduğu gece eski Albay Çobanbeyli ile telefonla görüştüğüne dikkat çekilen iddianamede, bu görüşmelerin HTS kayıtları ve içeriğine de yer verildi.

4 yıl önce ölen annesine "geçmiş olsun" demiş

İddianamede, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca telefon görüşmesi içeriğiyle ilgili ifadesi alınan Çobanbeyli'nin, darbe girişimine ait bilgi ve talimatlarla ilgili herhangi bir görüşme yapmadıklarını öne sürdüğü, Çağlar'ı, annesinin rahatsızlığı nedeniyle aradığını söylediği aktarıldı.

Bu savunma üzerine savcılığın, Çağlar'ın aile nüfus kayıt tablosunu incelediği ifade edilen iddianamede, Çağlar'ın annesinin 8 Mayıs 2013'te öldüğünün tespit edildiği vurgulandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığıncan belirlenen bu durum üzerine tekrar ifadesine başvurulmak istenen Çobanbeyli'nin ifade vermek istemediği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Çağlar ile darbe girişimi öncesinde yüz yüze görüşmediğine işaret eden Çobanbeyli'nin, özel aracıyla 14 Temmuz günü Erzurum'dan Erzincan'a giriş yaptığının MOBESE kayıtlarıyla tespit edildiği de belirtildi.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

İddianamede, Çağlar'ın da aralarında yer aldığı 14'ü tutuklu, biri sivil 22 sanık hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.