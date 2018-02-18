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Buradasınız : » » Yalancı bahar kısa sürdü, Kars yeniden beyaza büründü

Yalancı bahar kısa sürdü, Kars yeniden beyaza büründü

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bahar havasının etkili olduğu Kars, yeniden beyaza büründü.

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Yalancı bahar kısa sürdü, Kars yeniden beyaza büründü

Sıcakların ve bahar havasının etkili olduğu Kars, yeniden beyaza büründü. Sabaha doğru etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Kars’ta yalancı bahar kısa sürdü. Bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini yeniden kar yağışına bıraktı. Sabaha doğru başlayan ve devam eden kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Zaman zaman tipiyle birlikte şiddetini artıran kar yağışı, özelikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmazken, trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi. 

Etiketler: kars kar yağışı, kar
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