Yakıt tankı nakli sırasında patlama: 8 yaralı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada yakıt tankının nakli sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'de faaliyet yürüten bir fabrikadaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine ambulanslar ve itfiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında çıkan yangına müdahale eden itfiye erlerinin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu.

Yangına itfiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. AA