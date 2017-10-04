Yakıt tankı nakli sırasında patlama: 11 yaralı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) ısı yalıtım fabrikasında yakıt tankının nakli sırasında meydana gelen patlamada biri ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB'de faaliyet yürüten ısı yalıtım fabrikasındaki yakıt tankının vinç ile başka bir yere nakli sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine ambulanslar ve itfiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada çıkan yangına müdahale eden 4'ü itfaiye eri 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan bir kişi Diyarbakır'a sevk edildi.

Fabrika ile vinç kullanılamaz hale gelirken, patlamanın etkisi ile tanktan kopan bir parçanın isabet ettiği yaklaşık 250 metre uzaklıktaki başka bir fabrikanın çatısında da hasar oluştu.

Yangına OSB, TÜPRAŞ, İl Özel İdare ve Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

OSB'nin çevresinde bulunan anızlardaki yangına müdahale sürerken, fabrika ve vinçteki yangın için soğutma çalışması yapılıyor.

Fabrika yöneticisi Yavuz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, gaz tankının nakli esnasında birden patlama meydana geldiğini belirterek, yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Patlama anında fabrikanın yakınında bulunan bir kişi de tankın vince indirilmesi sırasında zincirin koptuğunu belirterek, tankın yere temas etmesiyle patlamanın meydana geldiğini gördüklerini aktardı.