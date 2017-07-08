Yakalanan teröristin gösterdiği yerde PKK'nın cephaneliği bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin yer göstermesi üzerine yapılan arazi aramasında terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, yakalanan PKK'lı teröristin yer göstermesi üzerine 34. Hudut Tugay Komutanlığı ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alan köyünün Cevizpınar mevkisinde arama gerçekleştirdi.

Arazi aramasında toprağa gömülü 13 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 bin 300 kalaşnikof mermisi, 303 biksi mermisi, 10 fünyesiz el bombası, 10 el bombası fünyesi, 128 pil ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Derecik bölgesi Gerdan Tepe mevkisine de operasyon düzenleyen 34. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 218 doçka mermisi ve 2 RPG 7 mühimmatı ele geçirdi.