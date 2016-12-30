Yakalanan 'ilk darbeci'yle ilgili çarpıcı gerçekler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve Akkuş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Şahin'in, 23.00 sıralarında Bursa'daki durumu ve gelişmeleri sormak amacıyla Akkuş ile eski Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'ı aradığı belirtildi.

Şahin'in durum tespiti için yönelttiği sorulara Akkuş'un, "Bursa ilinde herhangi bir olumsuzluk olmadığı" cevabını verdiği, Saldık'ın ise "İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş'un yanına gelerek sıkıyönetim komutanı olarak atandığını, bu nedenle yönetime el koyduğunu kendisine söylediğini" ifade ettiği belirtilen iddianamede, hemen gözaltına alınması ve hakkında soruşturma başlatılması talimatı verilen Akkuş'un saat 01.00 sıralarında Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasındayken emniyet görevlilerince yakalandığı hatırlatıldı.

İddianamede, gözaltı sırasında Akkuş hakkında hazırlanan tutanaklara da yer verildi.

Akkuş adına 15 Temmuz'da 22.30 sıralarında darbecilerin hazırladığı "Harekat Yıldırım" kodlu öncelikli mesaj geldiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Saat 22.45 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı adına gönderilen bir mesajın daha geldiği ve o sıralarda Akkuş'un Harekat Merkezi telefonunu aradığı, kendisine Genelkurmay Başkanlığından 'Harekat Yıldırım' öncelikli 4 mesaj geldiğinin söylendiği belirlenmiştir. Kendisine ilgili mesajların kapalı zarfla verilmesinden sonra Akkuş'un, 'Tüm ilçe jandarma ve karakol komutanlarının tüm personeli ile birliklerinde hazır olması, tüm birimlerin kendi emniyetlerini almaları, birliklere kimsenin sokulmaması, 156 ihbar hattının kapatılması ve yol kontrolü ile görevli birliklerin çekilmelerini emretmiş, saat 23.00 sıralarında kullandığı cep telefonundan İl Jandarma Komutan Yardımcısı'nı arayarak, 'Sıkıyönetim komutanı olarak atandım, benden başka kimseden emir alma ve İl Jandarma Komutanlığında görevli tüm personeli hizmet binasına en kısa sürede çağır' emrini vermiştir."

"Ya o gidecek ya ben gideceğim"

İl Jandarma Komutan Yardımcısı'nın, personel şube komutanını arayarak, "Tüm personelin yarım saat içinde üniformalı olarak birliğe gelmeleri" emrini ilettiği aktarılan iddianamede, o gece Bursa'da yaşananlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Nizamiye kapı iç tarafında (birlik içinde), Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Erkan Başkanı Jandarma Albay Kemal Şahintürk'ün bulunduğu, nizamiye kapısı dışında (birlik dışında), tam karşılarında Akkuş'un yer aldığı, karşılıklı konuştukları belirlenmiştir. Konuşma sonunda, Saldık ve Şahintürk'ün nizamiyeden birlik içine doğru ayrılmalarını müteakip, Akkuş'un 'Sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildim, yanlış yapıyor, ya o gidecek ya ben gideceğim.' dediği ve ardından İl Jandarma Komutanlığının bütün personelinin Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplanması emrini verdiği tespit edilmiştir."

İddianamede, Tümgeneral Saldık'ın, emrindeki rütbeli askerleri toplayarak, "Emir komuta zincirinin normal zamandaki gibi olduğunu belirttiği, bizzat tarafından sözlü veya yazılı verilecek emirler doğrultusunda, aksi emir verilmedikçe, emniyet ve asayiş hizmetlerinde normal durumdaki gibi hareket edilmesi emrini verdiği" vurgulandı.

Çantadan "görevlendirmeler" çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akkuş'un yanındaki çantasının da ele geçirildiği belirtilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Söz konusu çantada bir sarı zarf içinde, bir ve 3 sayfa olmak üzere ayrı ayrı 'Harekat Yıldırım' kodlu mesaj formu, 3 sayfalık 'Sıkıyönetim Bölge Komutanları' başlıklı liste, 10 sayfalık 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi'nin, 8 sayfalık 'Atama Listesi' (Diğer atamalar) ele geçirildiği tutanaklarda yer almıştır. Söz konusu evrakın incelenmesinde, 'Harekat Yıldırım' yazılı mesaj formu içinde ülke genelindeki askeri birliklerde yapılan görevlendirmelerin bulunduğu belirlenmiştir."

Sözde "Sıkıyönetim Kanunu"

"Harekat Yıldırım" kodlu, tüm bakanlıklara hitaben yazıldığı belirlenen 3 sayfalık formda ise "Sıkıyönetim direktifi" ve "Sıkıyönetim Kanunu" olduğu anlaşılan, 20 maddelik direktiflerin yer aldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sıkıyönetim Bölge Komutanları' yazılı 3 sayfanın içeriğinde, 84 sıkıyönetim komutanı ve yardımcısının olduğu, 19. sırada yer alan Akkuş'un, Bursa Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği hususları tespit edilmiştir. 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi' yazılı 10 sayfada, 413 askeri hakim ve savcının mevcut görev yerleri ile atandıkları sıkıyönetim mahkemelerinin yer aldığı belirlenmiştir. 'Diğer Atamalar' başlıklı 8 sayfalık formda da 450 rütbeli askeri personelin bulundukları görev ile yeni atandıkları görevlerin yer aldığı, adı geçen personelden bazılarının merkeze çekildiği, bazılarının rütbe gözetmeksizin üst görevlere getirildiği, aynı anda ikiz görevlendirmeler yapıldığı, bakanlıklar dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapıldığı tespit edilmiştir."

"Cemaatle tanıştıran Akkuş"

El konulan Akkuş'un cep telefonunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Hakan Şükür'ün fotoğraflarının bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Kastamonu'da cezaevine gönderilen ve darbe girişimine iştirak ettiği belirlenen Jandarma Tuğgeneral Faruk Bal'ın kendisini 15 Temmuz gecesi saat 23.40'da 5 kez aradığının tespit edildiği belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Yunus D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şüphelinin "Kendisini 'cemaat'le tanıştıran ve 'cemaat'in evlerine götüren ilk kişinin dayısının oğlu Yurdakul Akkuş olduğunu" belirttiğine yer verilen iddianamede, Akkuş hakkında "Anayasa'yı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç"tan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.