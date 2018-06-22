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Yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

Afyonkarahisar Sandıklı'da yağmur ve dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

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Yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

Afyon Sandıklı Bekteş ve Karkın köylerinde, yağmurun ardından yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Bölgenin önemli geçim kaynaklarından başta haşhaş ve patates olmak üzere bazı ürünlerin ekili olduğu araziler yağıştan olumsuz etkilendi.

Bekteş Köyü Muhtarı Mehmet Bayar, yaklaşık 45 dakika süren yağış nedeniyle bazı evleri su bastığını söyledi.

Yağışın tarlalarda zarara neden olduğunu belirten Mehmet Bayar, "Ekinlerimiz, haşhaş, patates ve mısır gibi ürünlerimiz zarar gördü. Çiftçi mağdur durumda. Hasar tespiti için yetkililere haber verdik. Haşhaşlarda aşırı derecede kararma ve küflenme var" dedi.

Köyün sakinlerinden Yusuf Aktaş da ürünlerinde büyük hasar meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA  

Etiketler: yağmur, tarım arazisi, dolu, afyon
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