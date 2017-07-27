Yağışlar ne kadar sürecek?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Marmara'da etkili olan yağışla ilgili uyarı yayınladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.