  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Yağışlar Meriç ve Tunca'nın debilerini yükseltti

Edirne'de etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı.

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Yağışlar Meriç ve Tuncanın debilerini yükseltti

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal yağışlar olumlu yönde etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar sonrası dip seviyelere gelen debiler yağışla birlikte yükselişe geçti.

DSİ verilerine göre, temmuz ayı başında 65 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi yağışların etkisiyle yaklaşık iki kat arttı. Son ölçümlerde Kirişhane istasyonunda Meriç'in debisi saniyede 119 metreküp olarak ölçüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış olan Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 8 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Artışın taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

Etiketler: Meriç, Tunca, Yağışlar
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