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Buradasınız : » » Yağış ve fırtına Edremit Körfezi'nde etkili oldu

Yağış ve fırtına Edremit Körfezi'nde etkili oldu

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Havran ilçelerinde kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

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Yağış ve fırtına Edremit Körfezinde etkili oldu

Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan lodos, Edremit'te bir alışveriş merkezinin çatısını uçurdu.

Çatıdan kopan parçaları, iş makineleri yardımıyla kaldırıldı.

Lodos, Akçay kordonunda dev dalgaların oluşmasına neden olurken, sahildeki çay bahçelerinin masa ve sandalyeleri sular altında kaldı.

Edremit ve Burhaniye ilçelerinde de bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınları meydana geldi. Kuvvetli yağış bazı tarım arazilerini de sular altında bıraktı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde ise lodos bazı yazlıkların çatılarına zarar verdi.

Etiketler: balıkesir, Edremit Körfezi, Fırtına, yağış
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