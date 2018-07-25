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Yağış nedeniyle İstanbul'da metro seferleri durdu

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

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Yağış nedeniyle İstanbulda metro seferleri durdu

Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen suya gömüldü. Bazı araç sahipleri de araçlarında mahsur kaldı.

Metroda seferleri durdu 

Bayrampaşa'daki su baskınları nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: yağış, metro, İstanbul
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