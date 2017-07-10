Yabancı uyrukluları akaryakıt istasyonuna bırakıp kaçtılar

Erzincan'da, sürücüsü tarafından akaryakıt istasyonuna bırakılan yolcu otobüsünde, yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı.

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi Karakaya köyü mevkisindeki akaryakıt istasyonunda, sabah saatlerinde park halinde bulunan yolcu otobüsünü gören vatandaşlar, durumu Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otobüste çoğunluğu Özbekistan uyruklu bir çocuk, 3 kadın, 123 kişi olduğunu belirledi.

İran üzerinden yasa dışı yollardan yurda girdikleri ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere otobüse bindikleri tespit edilen kaçaklar, Üzümlü Kapalı Spor Salonuna götürüldü.

Ekipler, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kaçakların otobüsü götürmemesi için aracın anahtarını alarak kaçtığını belirledi.

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Üzümlü ilçesinde son 3 gün içerisinde 182 yabancı uyruklu yakalandığı kaydedildi.