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Yabancı turistlerden 'Tatile Türkiye'ye gelin' çağrısı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de tatil yapan yabancı turistler, "Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelin" çağrısı yaptı.

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Yabancı turistlerden Tatile Türkiyeye gelin çağrısı

Doğası, kültürel zenginliği ile dünyaca ünlü 1606 metre uzunluğundaki Altınkum Plajı ile dikkat çeken Didim, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Didim'i ziyaret edenler, Milet Antik Kenti ile tarihi Apollon Tapınağı'nı görmeden Türkiye'den ayrılmıyor.

Küçük İngiltere olarak anılıyor

İngiltere'den gelen turistlerin burada ev satın alıp yaşamasından dolayı halk arasında "Küçük İngiltere" olarak anılan Didim'e yaz sezonunda günübirlik ziyaretlerle yaklaşık 500 bin kişi geliyor.

Her şey dahil veya butik otellerde kalan yabancı turistler, ilçenin doğası, denizi ve Türk insanının sevecenliğinden dolayı tatillerini büyük bir keyif içinde geçiriyor.

"Cennetten bir köşe"

İngiltere'den Didim'e gelen Liam Connor, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Liam Connor, özellikle tekne turlarını çok sevdiğini belirtti:

"Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." 

"Türkiye'yi çok seviyorum"

Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı:

"Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." 

ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce Kıbrıs'a gitmiştim, Türkiye’yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim" dedi.

"Tatilin keyfini Türkiye'de çıkarın"

İngiliz Stephen Cross ise 7 yıldır Türkiye'ye tatile geldiğini belirtti. Cross, Türkiye'nin tatil için çok ideal bir ülke olduğunu söyledi:

"Sakın burayla ilgili olumsuz bir şey düşünmeyin. Dünyanın her yerinde benzer durumlar olabilir. Tatilin keyfini Türkiye'de çıkarın." 

Kaynak: AA

Etiketler: Yabancı turist, turizm, Ege, didim
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