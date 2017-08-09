  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.164
  • BIST 108714.58
    ALTIN 145.32
Buradasınız : » » Yabancı öğrenciler yaprak sarıp hamur açtı

Yabancı öğrenciler yaprak sarıp hamur açtı

Yunus Emre Enstitüsünün "Türkçe Yaz Okulu" kapsamında 12 ülkeden Bursa'ya gelen 28 öğrenci, yaprak sarıp hamur açarak Türk mutfağıyla da tanıştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yabancı öğrenciler yaprak sarıp hamur açtı

Yunus Emre Enstitüsünün "Türkçe Yaz Okulu" kapsamında 12 ülkeden Bursa'ya gelen 28 öğrenci, Türk mutfağını tanımak için yaprak sarıp hamur açtı.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bursa Şubesinin ev sahipliğinde kente gelen 28 yabancı öğrenci, Türkçe dersi aldı, bunun yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezdi. Öğrenciler ayrıca çini, hat ve ebru çalışmalarına katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Erikli Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Osmanlı Yemekleri Atölyesi'nde yaprak sardı ve hamur açarak börek yaptı.

TÖMER Bursa Şubesi Müdürü Halil Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği 8'inci yaz okulu programı kapsamındaki misafir öğrenciler için Türk kültürü ve sanatına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin Çanakkale ve İzmir'i ziyaret ettiğini ifade eden Çağlar, "Dil ve kültür ayrılmaz ikili. Türkçe öğrenen birisi, dünyaya Türkçe bakmayı da öğrenebilmeli. Bu kapsamda bu tür kazanımlar da elde ediyorlar. Bu programın da gayelerinden birisi bu." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Bursa Öğrenci Yetkilisi Muharrem Kocaman da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyona geçen yıl 500 öğrencinin katıldığını bu yıl ise bu rakamın 700'e yükseldiğini bildirdi.

Somali'den gelen Khalid Mire Warsame, programı çok beğendiğini belirterek, etkinlik kapsamında hem Türkçe öğrendiklerini hem de tarihi ve turistlik mekanları gezme fırsatı bulduklarını anlattı.

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe Yaz Okulu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER