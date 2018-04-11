  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Yabancı dil eğitimine iki yeni ders eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Bulgarca ve Ukraynaca'yı ekledi.

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Yabancı dil eğitimine iki yeni ders eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki yeni yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda, okullarda Bulgarca ve Ukraynaca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yabancı dil, Ukraynaca, meb, bulgarca
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