Vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan 23 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, vücudundaki 20 şarapnel parçasıyla yaşıyor.

Darbe girişimi sırasında, ağabeyini ziyaret için bulunduğu Ankara'da televizyonda izlediği haberler üzerine Beştepe'ye gidip tankları engellemeye çalışırken yaralanan Kafkas, ayağından çıkarılan 2 şarapnel parçası ile o gün giydiği kanlı kıyafetleri ve ayakkabıyı saklıyor.

Hitit Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitiren ve Uludağ Üniversitesinde memur olarak çalışmaya başlayan Kafkas, yaralandığı sırada tişörtünü çıkarıp bacağına saran, kendisini hastaneye taşıyarak hayatını kurtaran kişiyi ise halen arıyor.

"Allah bizlerden korku duygusunu aldı o gece"

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki evinde açıklamalarda bulunan Kafkas, ilk anda vurulduğunu anlamadığını ve koşmaya başladığını söyledi.

Olay yerinde ağabeyiyle birbirlerini kaybettiklerini anlatan Kafkas, şöyle konuştu:

"Koşarken aklıma ağabeyim geldi, 'Acaba başına bir şey geldi mi?' diye düşündüm. Kaldırıma oturup ağabeyimi aramak için telefonumu çıkardım. O esnada vurulduğumu fark ettim. Vücudumdan kanlar akıyordu. Hemen ağabeyimi aradım. Onun iyi olduğunu duyunca biraz rahatladım. Ağabeyim tişörtümü çıkarıp bacağıma sarmamı istedi. Tişörtümü çıkardım ama hangi bacağıma saracağıma karar veremedim. Bu esnada oradan geçen bir ağabeye seslendim, bacağımı sardık ve beni olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada silah sesleri geliyordu. Zaman geçtikçe görememeye başladım. Ardından o ağabey, beni hastaneye götürdü. Tedavim başladı. Sabaha kadar hastane civarı 6 kere bombalandı."

Kafkas, o gece hiç korkmadan hareket ettiğini belirterek, "Allah bizlerden korku duygusunu aldı o gece. Farklı bir duygu oluyor insanda. Çok mutluyum, ülkemin yararına bir şey yapmaktan dolayı gururluyum." dedi.

"İnşallah ülkemizde bir daha böyle bir darbe girişimi yaşanmaz"

Doktorların şarapnel parçalarının vücudunda kalıcı olacağını söylediğini dile getiren Kafkas, "Cumhurbaşkanımız bacağımdaki parçalar için talimat verdi ama doktorlar bir şey yapılamayacağını söyledi. Ayağımdaki 2 parça, yürümeye engel olacağı için Bursa'da alındı, 20'si vücudumda. Onlarla yaşıyorum, şeref madalyalarım halen vücudumda." ifadelerini kullandı.

Helikopterden ateş açıldığında çevresindekilerin de vurulduğunu anlatan Kafkas, "Bunlara dayanabilmemiz, vatanımıza olan bağlılığımız, sevgimizden kaynaklanıyor. Bunlar çok farklı duygular. O gün aklımdan çıkmıyor. Üzerinden bir yıl geçti ama etkisinden çıkamadım, halen rüyalarıma giriyor. Bazen de o akşamki videoları izlerken, sanki tekrar vurulmuş gibi hissediyorum. İnşallah ülkemizde bir daha böyle bir darbe girişimi yaşanmaz. Tekrar olsa bu vatan, millet için, şehit olmak için yine hareket ederim." diye konuştu.