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Vücuduna sarılı eroinle yakalandı

Hakkari'de minibüsle yolculuk yapan şüpheli, vücuduna sardığı eroinle yakalandı.

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Vücuduna sarılı eroinle yakalandı

Hakkari'de minibüsle yolculuk yapan şüpheli, vücuduna sardığı eroinle yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar kapsamında 4 Mart günü saat 15.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında minibüste yolculuk yapmakta olan S.B. isimli erkek şahıs, 2 paket halinde ambalajlanmış 2 bin 300 gram eroin maddesini vücuduna koli bandı ile sararak gizlemiş vaziyette yakalanmıştır." AA

 

Etiketler: Hakkari, eroin, eroini vücuduna sardı, pkk/kck
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