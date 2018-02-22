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Buradasınız : » » Volkan Konak'tan açıklama: Olayın benimle ilgisi yok

Volkan Konak'tan açıklama: Olayın benimle ilgisi yok

Volkan Konak, Ataşehir'de sahne aldığı eğlence mekanının önünde çıkan kavgaya ilişkin, "Ben sahnedeydim, olandan haberim bile yok. O yüzden sorun yok, benimle ilgisi yok" dedi.

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Volkan Konaktan açıklama: Olayın benimle ilgisi yok

Ataşehir'de, Volkan Konak'ın sahne aldığı eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından Volkan Konak’tan ilk açıklama geldi.

"Alkollü mekanda olur böyle şeyler" Konak, söz konusu olaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Burası alkollü mekan, alkollü mekanlarda olur böyle şeyler. Ben sahnedeydim, olandan haberim bile yok. O yüzden sorun yok, benimle ilgisi yok. Ailem internette dolaşan yanlış haberlerden çok üzgün ama olayın benimle ilgisi yok, kapı önünde yaşanmış bitmiş. Yaş günüm var, arkadaşlarımla 50. yaş günümü kutluyoruz."

Olay sonrası Güvenlik Görevlisi M.Y. olayda kullandığı tabancayla, S.D. ve İ.Ç. ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: volkan konak
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