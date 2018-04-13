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Buradasınız : » » "Vitaspirit " için 2 milyon liralık haciz talebi

"Vitaspirit " için 2 milyon liralık haciz talebi

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na komşu restoranın işletmecisi, Vitaspirit gemisinin iskelelerinde hasar oluşturduğu gerekçesiyle 2 milyar liralık ihtiyadi haciz talepli dava açtı.

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&quot;Vitaspirit &quot; için 2 milyon liralık haciz talebi

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahiplerinin maddi zararlarının karşılanması amacıyla 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı aldırdığı gemiye bir dava da yalıya komşu restoran işletmecileri tarafından açıldı.

2 milyon liralık hasar meydana geldi

Beykoz'daki Uskumru Restoran'ı işleten Uskumru Gıda Limited Şirketi adına avukat Mahir Başarır tarafından denizcilik ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, söz konusu geminin, 7 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçişi esnasında, hakimiyetini kaybederek boğaz kenarında bulunan Uskumru Restoran'ın iskelesine de çarptığı ve maddi zarara sebebiyet verdiği anlatıldı.

Çarpma sonucu iskelede tahmini 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği ifade edilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiil sebebiyle uğranılan zararın tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla tespit davası da açtık. Dava sonuçlanana kadar haksız fiile sebep olan geminin yabancı bayraklı olması, Türkiye'de yerleşik olmaması gibi nedenlerle karasularımızı terk ederek kaçabileceği hususları dikkate alındığında, restoranın zararını tanzim etmesi zorlaşacağından, gemi hakkında teminatsız olarak şimdilik 2 milyon liralık ihtiyati haciz uygulanmasına, İstanbul Liman Başkanlığı ve İstanbul Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verilmesini talep ederiz."

Avukat Mahir Başarır ayrıca, aynı mahkemeye restoran işletmecisi şirket adına uğranılan hasarın ve kazanç kaybının bilirkişi vasıtasıyla tespit edilmesi talepli ayrı bir dava da açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: vitaspirit, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı
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