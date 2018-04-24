Viranşehir'in doğalgaz hasreti bitiyor

Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nden başlatılan çalışmalarla ilçe halkı uzun yıllar beklediği doğalgaza kavuşacak.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, ilçenin çok önemli bir hizmetle daha buluşacağını söyledi.

Çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten Çimşit, şunları aktardı:

"Doğalgaz çalışmalarını el birliğiyle takip edeceğiz. Bu çalışmaları tüm kurumlarımızla ortaklaşa yürüterek sorunsuz bir şekilde yapılmasını planlıyoruz. Vatandaşımız doğal gaz konusunda heyecanlı bir beklenti içerisindeydi. Güçlü hükumetimiz nezdinde proje hayata geçirildi. Viranşehir halkına hayırlı olsun. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA